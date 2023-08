Vuelta 2023 | Vingegaard | lo scontro fratricida | Evenepoel | l’Angliru La Spagna già sogna l’anarchia

(Di sabato 26 agosto 2023) Al Tour de France si sapeva fin dall’inizio che sarebbe stata una corsa a due, perchée Pogacar sono i due uomini più forti al mondo nelle corse a tappe e avevano a disposizione due super-team completamente ai loro ordini. Lapotrebbe invece essere più anarchica e alla partenza presenta molti più dubbi e incertezze. Il primo, è inutile girarci intorno, è la presenza nella Jumbo-Visma sia di Jonas, vincitore del Tour, che di Primož Rogli?, vincitore del Giro d’Italia. Saper calibrare gli sforzi di una squadra con due capitani così forti è un rompicapo. In questi casi si dice che sarà la strada a scegliere il capitano, ma se questi due fenomeni sono al meglio sarà difficile fare una scelta. Se qualcosa nella Jumbo si inceppa, ad approfittarne ci sarà di sicuro Remco ...

Lasi è distaccata parzialmente da quello che è stata per anni: un accumularsi di salitelle dalle pendenze impossibili, strade che salivano brevi e irtissime buone a concedere agli spettatori ...COME VEDERE LA TAPPA IN TV E STREAMING PRIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV Segui il LIVE ...PRIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV Il LIVE DELL TAPPA ORARI, TV E STREAMING - La corsa ...

Vuelta 2023, la griglia dei favoriti Quotidiano Sportivo

Wernher von Braun, che ci portò sulla Luna. L’Abbé Pierre, che ci raccolse sulla Terra. Federico Fellini, che ci regalò sogni e memorie. Christian Barnard, che ci regalò un secondo cuore. “Viaggio ...Evenepoel e la difesa del trono di Spagna: "Roglic e Vingegaard, la sfida mi esalta. Sarà spettacolo" ...