Per il titolare del Mim va ridata centralità e dignità agli insegnanti. Nelle prossime settimane un Ddl con la stretta suine sospensione anti - bullismo Dal "Piano casa" per i docenti che si trasferiscono al Nord, alla formazione da incentivare con riconoscimenti economici al termine del percorso. E ...RIMINI " "Vareremo tra qualche settimana un disegno di legge suline sulla sospensione. Anche questi sono strumenti importanti per dare ai docenti dei poteri". Così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, al Meeting di Rimini."L'Italia è ...RIMINI - "Vareremo tra qualche settimana un disegno di legge suline sulla sospensione. Anche questi sono strumenti importanti per dare ai docenti dei poteri". Così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, al Meeting di Rimini. "L'Italia è ...

Voto in condotta e sospensione studenti, in arrivo la riforma di Valditara. Le novità Orizzonte Scuola

A Montopoli nelle settinane scorse circolavano alcune indiscrezioni di nomi: l’attuale vicesindaco Linda Vanni, o il consigliere regionale Andrea Pieroni che, tanti anni fa, fu consigliere comunle ...A cura di Annalisa Cangemi Scuola, Valditara accelera su ddl per voto in condotta e riforma della sospensione Il ministro dell’Istruzione Valditara rilancia il suo ddl sul voto in condotta e sulla ...