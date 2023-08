Volley femminile | l’Italia plana in Finale ai Mondiali Under 21! Steso il Giappone | caccia al terzo titolo

(Di sabato 26 agosto 2023)vola inai21 di. La nostra Nazionale ha liquidato ilcon un secco 3-0 (25-22; 25-13; 25-18) sul campo di Leon (Messico) e si è qualificata per l’atto conclusiva della rassegna iridata di categoria. Le azzurre sono semplicemente state perfette contro la solida compagine asiatica, dominando i tre set con grandissima disinvoltura dall’alto di un muro granitico (13 contro 2), di un attacco di maggior spessore (43 contro 36) e di una ricezione davvero impattante che ha tramortito le avversarie. Le ragazze di coach Marco Mencarelli affronteranno la Cina, che nell’altra semiha battuto il Brasile per 3-2 (le verdeoro avevano rimontato da 0-2, salvo crollare nel tie-break). La ...

... Sylla e la nuova Italia del: "Abbiamo voglia di spaccare il mondo" Tra ilall'Arena ...che servono per ripetersi anche nell'Europeo che comincia il 28 agosto da Bologna (quella...Un successo e una sconfitta nel torneoper Asia Aliotta e Linda Moretti . Le azzurrine, ... Le gare, invece, saranno visibili sul canale YouTube della Federazione dispagnola QUI . ...Il ct azzurro Davide Mazzanti, alla vigilia dell'incontro Italia - Spagna, sfida valida per gli ottavi di finale del Campionato Europeo2023: "Ho buone sensazioni dopo la fase a gironi. Finora abbiamo giocato in progressione o dominando a tratti, motivo per il quale credo che questa Italia abbia ancora tanti margini di ...

Italia-Spagna, ottavi Europei volley femminile: quando si gioca, data, programma, orario d'inizio, tv e streaming OA Sport

Oggi, sabato 26 agosto, si terranno i primi match della seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei 2023 di volley femminile e si giocheranno due incontri validi per gli ottavi di finale, entra ...Tolti i veli, la Libertas Bleu Line scalda i motori in vista della nuova stagione agonistica, la terza consecutiva in B1 della massima espressione pallavolistica cittadina. Chiusa l’era Morolli, il nu ...