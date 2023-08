Volley femminile | Italia-Spagna 3-0 | azzurre ai quarti degli Europei senza convincere

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Non funziona tutto perfettamente nel passaggio dal modalità “quasi amichevole” a quella “dentro o fuori”ottavi di finale: l’vince 3-0 con lama soffre più del previsto nella sfida che vale l’accesso aidi finale (con la Francia). Tanti errori, qualche black out, non troppa personalità in campo ma ci può stare dopo una settimana di sfida sul velluto. Lasi è confermata la squadra coriacea che si aspettava alla vigilia con una De Paula Viana che ha messo in difficoltà a più riprese la difesa azzurra. Di buono c’è la capacità dellene di uscire dai guai in cui si erano cacciate sia nel primo che nel secondo parziale quando hanno subito rimonte sostanziose ma non è abbastanza per dormire sonni tranquilli in vista delle prossime sfide e servirà ...