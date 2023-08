Vittoria Zorfini | la voce del mattino per gli italiani in Canada

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 agosto 2023) Strano ma vero, poche cose ci colpiscono più dei luoghi comuni quando si ripropongono. Restò basita, allora ventottenne col sogno del giornalismo, perché il primo tassista che la caricò a Montréal nel 2015, saputo donde veniva, mise il cd con L’italiano di Toto Cutugno. Otto anni dopo, questa trentaseienne romana di Monte Mario è diventata una piccola celebrità nel Québec grazie alla trasmissione radio ‘Le mattine con’, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 sulla storica emittente Cfmb 1280 AM, anche in streaming e diretta Facebook. Mai dire mai:inpensava di rimanere solo qualche settimana, al più i sei mesi del suo biglietto di ritorno. Perché partì per il? Fu in un momento di scoraggiamento. Non sapendo se mi avrebbero ...