(Di sabato 26 agosto 2023)Twenty Seven ore 23.10 con Judi Dench, Eddie Izzard, Tim Pigott Smith. Regia di Srephen Frears- Produzione Gran Bretagna 2017. Durata: 1 ora e 51 minuti LA TRAMA La reginacompie 50 anni di regno. E' lapiùdel, ma rischia di essere trattata da vecchia signora interdetta quando si prende a corte con funzioni a metà tra il maggiordomo e il consigliere, l'indiano. I cortigiani a cominciare dal futuro re Edoardo VII vedono malissimo questa relazione (a un certo punto sta a sentire solo) ma non riesco a spezzare il legame. Che andrà avanti finomorte di lei. PERCHE' VEDERLO perchè Frears, regista che sa far bene tutto, riesce ...

"Vittoria e Abdul": cosa accade alla donna più potente del mondo Liberoquotidiano.it

Vittoria e Abdul: Judi Dench, un'amicizia inaspettata e la storia vera dietro il film. Stephen Frears racconta l'incontro di due culture alla corte britannica tra la regina Vittoria e Abdul Karim