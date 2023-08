Vite al limite | la donna che pesava 340Kg oggi è irriconoscibile | percorso straordinario

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 26 agosto 2023)340 chili, ma: la straordinaria storia dellache ha partecipato al programmaal. Le storie del programma che vede come protagonista il dr. Nowzaradan continuano ad appassionare il pubblico anche fuori dalle telecamere e molti anni dopo la messa in onda. E’ proprio questo il successo dial, che ancorafa ascolti altissimi ogni volta che va in onda una puntata. Teretha Hollis-Neely, lache340 chili (Fonte Instagram @teehollisneely) Grantennistoscana.italè senza dubbio una delle trasmissioni più controverse e dibattute degli ultimi anni. Nato negli Stati Uniti con il nome “My ...