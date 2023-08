Violenza sulle donne | Salvini “Castrazione chimica per casi più gravi”

(Di sabato 26 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per quello che riguarda laè un'estate pazzesca. La Lega presenterà un emendamento per laper ipiùdi recidiva. Pensiamo a quello schifoso, non posso chiamarlo papà, che prima ha abusato della fidanzatina 14enne del figlio, e poi della figlia di 11 anni. Non siamo di fronte solo a dei delinquenti, ma a dei malati. Se hai mal di testa prendi l'aspirina, se non riesci a controllarti te lo risparmio per il resto della tua esistenza”. Lo ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteoa margine del vertice di Pinzolo, in Trentino.-foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).

