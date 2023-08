Violenza donne | Salvini | castrazione chimica nei casi più gravi

(Di sabato 26 agosto 2023) "E' un'estate terribile, pazzesca, con episodi raccapriccianti. Come Lega abbiamo depositato sia un disegno di legge, sia un emendamento per laneipiù, per i recidivi. ...

Il ricavato verrà devoluto all'Associazione ' The Shadow Project ' che combatte lasulle. Per la mattina del 1 settembre, poi, alle ore 10,00 ' Il calcio non giocato. Gli Agenti, gli ...Purtroppo si susseguono notizie di violenze sue bambine che fanno rabbrividire. È come se il tessuto sociale si fosse improvvisamente smembrato".Roma, 26 ago. " "Ripetiamo insieme: NESSUN atteggiamento, condizione, o 'stile di vita' giustifica MAI, in NESSUN CASO lasulle". Lo scrive su Instagram Elly Schlein a proposito della relazione dei servizi sociali sulle due cugine 13enni, vittime di unodi gruppo a Caivano, secondo cui lo "stile ...

Franca Leosini: «Certi uomini, destabilizzati dal ruolo delle donne, sanno opporre solo violenza» Open

Milano, 26 ago. (askanews) - "E' un'estate terribile, pazzesca, con episodi raccapriccianti. Come Lega abbiamo depositato sia un disegno di ...Aveva postato la scritta “Protect Your daughter (cancellato), educate your son”, ovvero non “proteggi tua figlia” bensì “educa tuo figlio”. Così Valentina De Laurentiis, figlia del presidente del Napo ...