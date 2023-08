... insieme con il reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore e con la compagnia della Guardia di Finanza di Cava de' Tirreni, ha catturato ieri sera il latitante, 45 ...... insieme con il reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore e con la compagnia della Guardia di Finanza di Cava de' Tirreni, ha catturato ieri sera il latitante, 45 ...... insieme con il reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore e con la compagnia della Guardia di Finanza di Cava de' Tirreni, ha catturato ieri sera il latitante, 45 ...

Vincenzo Confessore, il boss latitante del clan Fezza De Vivo arrestato in un ristorante a Napoli ilmattino.it

La Polizia di Stato di Salerno, a completamento di un’attività di indagine coordinata da questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nella serata di ieri ha proceduto alla ...A Confessore vengono contestati, in concorso con altri, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose ma anche di associazione per ...