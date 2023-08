Video | spari alla partita di football in Oklahoma | scappano tutti

(Di sabato 26 agosto 2023) Quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria durante unadiamericano in una scuola superiore di Choctaw, ...

Quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria durante una partita di football americano in una scuola superiore di Choctaw, nell'Oklahoma. Gli spari sono iniziati nel terzo quarto della gara che si stava svolgendo venerdì scorso, 25 agosto, tra la squadra di casa e quella di Del City. Una delle persone ferite è stata ricoverata in ospedale.

