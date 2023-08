VIDEO 4×100 | Italia argento ai Mondiali! Jacobs | Tortu | Patta | Rigali | medaglia memorabile Riviviamo la gara

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) L’ha conquistato lad’con lamaschile ai Mondiali 2023 di atletica leggera. La nostra Nazionale si è inventata una magnifica impresa a Budapest, correndo in un eccezionale 37.62 e meritandosi il secondo gradino del podio: a 40 anni di distanza dall’di Pietro Mennea e compagni a Helsinki, un altro quartetto tricolore torna al secondo posto in una rassegna iridata. La magia riesce ai Campioni Olimpici di Tokyo 2020, che nella capitale magiara hanno siglato il secondo tempo della storia del Bel Paese a 12 centesimi dal record nazionale. Gli azzurri si sono dovuti arrendere soltanto agli USA di Fred Kerley e Noah Lyles (37.38), precedendo squadroni come Giamaica e Gran Bretagna. Risultato strepitoso per il Bel Paese, che si conferma un rifermo della velocità ...