Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2023 ore 19 | 30

(Di sabato 26 agosto 2023)26 AGOSTOORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITÀ DA SEGNALARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE NELLA CAPITALE SOSPESE AD AGOSTO LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO NOTTURNE DI CENTRO, TRASTEVERE, SAN LORENZO E TESTACCIO TORNERANNO ATTIVE VENERDÌ 1° SETTEMBRE SONO REGOLARMENTE ATTIVE LE ZTL DIURNE PER GLI EVENTI LO SPORT NELLA CAPITALE SI GIOCA DOMANI, DOMENICA 27 AGOSTO ALL’OLIMPICO-GENOA CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 20.45 LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO È ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCONE DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI TIFOSI IL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUONO GLI ...

