Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 26 agosto 2023)26 AGOSTOORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA ALTRE CODE SEMPRE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO ALLALTEZZA DELLO SVINCOLO-FIUMICINO ANCORA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA LE LOCALITà DI CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE NELLA CAPITALE SOSPESE AD AGOSTO LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO NOTTURNE DI CENTRO, TRASTEVERE, SAN LORENZO E TESTACCIO TORNERANNO ATTIVE VENERDÌ 1° SETTEMBRE SONO REGOLARMENTE ATTIVE LE ZTL DIURNE IN CHIUSURA LO SPORT NELLA CAPITALE SI GIOCA DOMANI, DOMENICA 27 AGOSTO ALL’OLIMPICO-GENOA CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 20.45 LA ...