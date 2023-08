Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 agosto 2023)26 AGOSTOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO GENERALMENTE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE REGIONALE UNICA ECCEZIONE LA VIA LITORANEA, QUI RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI Più A SUD CODE SULLA VIA FLACCA, ALL’ALTEZZA DI VIA PONTONE, IN DIREZIONE FORMIA LE ALTRE NOTIZIE GLI EVENTI SI TERRà DOMANI, DOMENICA 27 agostoLA SAGRA DELLA TELLINA, GIUNTA ALLA 53^ EDIZIONE UNBA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERà LO IL BORGHETTO DEI PESCATORI DI OSTIA DETTAGLI DI QUESTE E ALTRE NOTIZIE S INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBLITÀ È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral