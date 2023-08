Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 agosto 2023)26 AGOSTOORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAED è PREVISTO PER QUESTO FINE SETTIMANA SABATO 26 E DOMENICA 27 AGOSTO UN TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO LEGATO APPUNTO AL RIENTRO DALLE VACANZE PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI è IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZA NELLA GIORNATA DI OGGI FINO ALLE ORE 16.00 E DOMANI DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 22.00 AL MOMENTO SONO DUE I PONTI CRITICI IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI: RALLENTAMENTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZOINEE SULLA DIRETTRICE FIRENZE: TRAFFICO RALLENTATO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, VERSO FIRENZE VENIAMO AL METEO ATTENZIONE ...