Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 26 agosto 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dallaNapoli dove permangono per un incidente avvenuto in precedenza tra Colleferro e Valmontone in direzione della capitale partiamo sulla Firenzedove è stato rimosso l’incidente avvenuto in precedenza per angolo codita Magliano Sabina e Orvieto verso Firenze rimosso Anche l’incidente su via Pontina rimangono vuote da casalazzara ad Aprilia in direzione Latina possiamo ci sulla via Litoranea Dove troviamo contattati da Marina di Ardea e Tor Paterno nelle due direzioni ricordiamo che questo weekend nella capitale via dei Fori Imperiali è isola pedonale sono da via dei Quindi 5 linea bus di zona infine il trasporto pubblico sulla linea Metre questa sera e domani sera sono sospesi i lavori ...