Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2023 ore 12 | 30

(Di sabato 26 agosto 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dallaNapoli dov’è l’incidente è la causa delle code da Colleferro a Valmontone in direzione della capitale passiamo sulla Firenzedove permangono le code a causa di un incidente avvenuto in precedenza tra Attigliano e verso Firenze rimane anche un incidente su via Pontina con code da casalazzara Aprilia in direzione Latina sulla regionale dei Monti Lepini invece è stato rimosso un incidente all’altezza di non ci sono disagi allaprimo Sì anche i due veicoli in panne sullaTarquinia il primo dallaFiumicino e Fregene verso Tarquinia e il secondo tra Cerveteri e in pietra in direzioneinfine è stato rimosso anche il veicolo ...