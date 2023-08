Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 agosto 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dallaTarquinia dove se ne abbiamo due veicoli in panne il primo aFiumicino Fregene verso Tarquinia il secondo tra Cerveteri e Torrimpietra in direzionesegnaliamo anche un altro veicolo in panne sulla diramazionenord dal casello dinord e il bivio con la Firenzein direzione di quest’ultima rimosso invece il veicolo in panne sulla Firenzetra Orvieto e Attigliano verso Firenze Al momento il traffico è regolare possiamo ci sulla litoranea Dove troviamo contattati da Marina di Ardea a Capocotta nelle due direzioni infine passiamo agli eventi weekend nella capitale via dei Fori Imperiali e isola pedonale ...