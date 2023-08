Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 agosto 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Firenzedove permane il Green panni segnalati in precedenza tra Orvieto e Attigliano in direzione Firenze al momento non ci sono disagi allarimosso invece il veicolo in panne sullaNapoli 3 nord 24 Matera e il bivio con la diramazioneSud verso Firenze Al momento il traffico è regolare traffico regolare anche sul Raccordo Anulare e sulle principali strade delspostiamoci sulla via Litoranea Dove troviamo contatti tra Torvaianica e Paterno nelle due direzioni assieme agli eventi Questo weekend nella capitale via dei Fori Imperiali e isola pedonale sono deviate quindi cinque linee bus di zona infine il trasporto pubblico la ...