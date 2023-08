Vi ricordate Batshuayi? Trattativa avviata per l’arrivo in Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 26 agosto 2023) Weekend caldissimo sul fronte calciomercato inA e le dirigenze sono in contatto per definire le ultime trattative. Un calciatore destinato alin Italia è Michy, attaccante belga di orgini congolesi, attualmente al Fenerbahce. Si tratta di una prima punta forte fisicamente e agile, bravo a sacrificarsi per la squadra. E’ una calciatore dotato di una buona tecnica e in grado di mettersi in mostra anche dal punto di vista realizzativo. La prima esperienza della carriera è stata allo Standard Liegi dal rendimento ottimo soprattutto dal punto di vista realizzativo. Si conferma al Marsiglia, poi il passaggio al Chelsea. Infine le avventure in prestito con Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace e Besiktas. Attualmente è di proprietà del Fenerbahce. Foto di Georgi Licovski / AnsaMichy, ...