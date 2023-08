Vi racconto Gertrude Bell | la Regina del Deserto Scrive Vecchiarino

Leggi su formiche

(Di sabato 26 agosto 2023) Gli arabi la chiamavano “al Khatun”, ladel, perché aveva osato attraversare, senza scorta armata, i deserti della Palestina, della Siria, dell’Iran, dell’Iraq e della penisola arabica (i deserti di mezzo Medio Oriente). Donna eclettica dai mille voltiera archeologa, alpinista, linguista, scrittrice, fotografa, cartografa nonché ufficiale politico dell’Arab Bureau, l’ufficio costituito in Egitto dall’intelligence del Regno Unito nel 1916 per le questioni mediorientali. Tutte doti che l’hanno resa una delle figure più influenti nel Medio Oriente. LE ORIGINI Nata nel 1868 da una ricca famiglia di industriali inglesi, a Washington Hall, nella contea inglese di Durham,si distinse sin da bambina per una innata curiosità. La sua educazione prevedeva lo studio di ...