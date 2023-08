Verstappen pole anche in Olanda | Sainz in terza fila

(Di sabato 26 agosto 2023) ZANDVOORT () (ITALPRESS) – Davanti al suo pubblico non poteva sbagliare. Sarà Maxa partire davanti a tutti nel Gran Premio d': sul circuito di Zandvoort il pilota della Red Bull vola in 1'10?567, rindo oltre mezzo secondo a Lando Norris che con la sua McLaren lo affirà in primanumero 28 in carriera per il due volte campione del mondo – a -1 da Fangio -, l'ottava stagionale e ladisulla pista olandese. Secondaper George Russell su Mercedes e la sorprendente Williams di Alexander Albon, quindi Fernando Alonso su Aston Martin per unatutta spagnola, visto che al suo fianco scatterà Carlos, ...

