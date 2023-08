Verstappen in pole a Zandvoort | Norris conferma l’ottima forma

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 26 agosto 2023) L’eroe di casa Maxha fatto esattamente quello che i tifosi olandesi si aspettavano da lui. Il campione in carica ha attraversato condizioni di pista miste e interruzioni segnando comunque il miglior tempo. Landosu McLaren lo affiancherà in prima fila, con Russel che partirà terzo. Due gli incidenti nel Q3 con relative L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:domina il GP di Spagna, Mercedes a podio GP Canada:in, Hulkenberg in prima filavince il GP d’Inghilterra,torna sul podiodomina in Ungheria, rimonta di Perez GP Belgio: ava la Sprint Race, Piastri ...