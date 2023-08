Veronica Gentili | Chi È Suo Marito | Massimo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 26 agosto 2023): la giornalista che condurrà Le Iene è nell’occhio del ciclone per vari motivi, ma in pochi conoscono Massimo. Ecco chi è e cosa c’è da sapere…sarà il nuovo volto de Le Iene ed ultimamente è finita anche al centro del gossip per essersi avvicinata molto a Marco Travaglio. I due sono stati paparazzati insieme e sembravano essere in atteggiamenti intimi. In tanti quindi si sono incuriositi e hanno cercato di scoprire di più sulla vita privata della giornalista.: chi è e cosa fa ilè al centro del gossip per via di alcune fotografie che la ritraggono molto vicina a Marco Travaglio. In tanti stanno ipotizzando che i due abbiano iniziato ...