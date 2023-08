Venezia 80 | Joe T Vannelli ospite per tre appuntamenti musicali

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 26 agosto 2023) Joe Tdella Mostra del Cinema dinumero 80 per una serie dilive Dopo aver suonato per tutta l’estate nei più prestigiosi locali e club del mondo con il suo Summer Tour 2023, martedì 29 e mercoledì 30 agosto il dj e produttore di fama internazionale Joe Tarriva aper una serie dilive in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Il party all’Hotel Danieli, omaggio a Damien Chazelle La musica del dj e produttore di fama internazionale farà da sottofondo a Stars Over Venice – A Lovely Night, il party che si terrà martedì 29 agosto al Restaurant Terrazza Danieli dell’Hotel Danieli (Riva degli Schiavoni, 4196,– ingresso su invito). L’evento, organizzato ...