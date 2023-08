Venezia 80 | incontri onirici personalizzati

(Di sabato 26 agosto 2023) Se negli anni dell’emergenza pandemica anche l’isola si era trasformata in un progetto visitabile virtualmente, facendo prefigurare una radicale conversione alla pura mediazione tecnologica, la riconferma del luogo fisico nella first appeared on il manifesto.

...opera di un dirigente che chiamato alla Biblioteca Nazionale di Roma dedica alla città di... per seguire principalmente convegni ednon può garantire la qualità manageriale che una ...SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun ... ECONOMIA -: conferenza Soft Power "Conference "Soft Power on a Blue Planet: pursuing economic ...... si avviavano tutta una serie die tavoli tecnici fra il Libero Consorzio, l'Assessorato ... Sebastianoon. Michele CATANZARO on. Giovanni BURTONE on. Valentina CHINNICI on. Antonino ...

Biblioteca Centro Donna: da settembre prende il via "Gioie ... Live Comune di Venezia

LEGGI ANCHE: Io capitano, il trailer del nuovo film di Matteo Garrone Abbiamo anche incontrato il Leone d’oro alla carriera Liliana Cavani, anche lei a Venezia con la sua ultima fatica, L’ordine del ...Campari Lounge Venezia 2023 – Da mercoledì 30 agosto a sabato 9 settembre, Campari tingerà nuovamente di Rosso il Lido di Venezia portando le sue note di Passione e Creatività alla 80. Mostra Internaz ...