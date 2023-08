(Di sabato 26 agosto 2023) "E' un peccato per Leclerc, che stava facendo un buon giro. Ha messo una ruota fuori traiettoria, ma in qualifica quando si è al limite un errore può capitare. Ieri però abbiamo visto di aver un buon ...

L'unica eccezione è Max Verstappen - ha detto ancora- , per il resto di gara in gara c'è chi emerge e chi soffre, con grande alternanza. Lo abbiamo visto di recente e lo vedremo ancora, qui ...ZANDVOORT (OLANDA) - "Una qualifica complicata, con un livelo di costanza chea noi così come a tutti i team". Queste le parole di Frederic, team principal della Ferrari intervistato ...Il tutto per permettere agli aerodinamici di estrarre la prestazione che ciquest'anno. ... La sua tesi è differente da quella diche spesso ripete come ci sia ancora da capire la SF - 23, ...

Vasseur 'ci manca la costanza, ma non solo a noi' Agenzia ANSA

"E' un peccato per Leclerc, che stava facendo un buon giro. Ha messo una ruota fuori traiettoria, ma in qualifica quando si è al limite un errore può capitare. Ieri però abbiamo visto di aver un buon ...'Leclerc è andato a sbattere nel corso di un giro molto buono'.ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS)- 'Una qualifica complicata, con un livelo di ...