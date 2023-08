Vannacci | Renzi | “In Paese civile generali non vanno in tv a commentare Capo dello Stato”

(Di sabato 26 agosto 2023) "Se vuole fare politica si tolga la divisa, altrimenti rispetti le regole" “In unin attività non fanno politica e nonin TV ale parole del Presidente della Repubblica”. Così Matteosu Twitter a proposito del generale Roberto. “La democrazia prevede un rispetto delle Istituzioni e delle funzioni. È lo stesso principio per cui non si elegge ildei servizi segreti alla guida del: spero che adesso sia finalmente più chiara la mia battaglia di due anni fa”. “Il generaleha tutto il diritto di fare politica: si tolga la divisa, dimettendosi, e si candidi dove vuole – scrive– Ma finché è in attività rispetti le regole: ...

Renzi su Vannacci: "In un Paese civile i Generali in attività non fanno politica. Si tolga la divisa e si candidi" Il Riformista

