Vannacci al Tg1 | Usigrai | Brutta pagina di giornalismo | Pluralismo e libertà | Pensi ai soldi spariti dalle casse

(Di sabato 26 agosto 2023) La componente-Fnsi-Stampa romana esprime totale e profonda solidarietà a tutto il Cdr del Tg1 che ha subito un attacco duro e scomposto da parte dell'Esecutivo. Non si era mai visto il vertice di un sindacato attaccare colleghi che invece dovrebbe difendere e di

Riteniamo strumentale scagliarsi contro la Testata per i servizi realizzati sulle polemiche scaturite dalle affermazioni contenute nel libro del generale: ilnon ha mai taciuto le accuse ...Riteniamo strumentale scagliarsi contro la Testata per i servizi realizzati sulle polemiche scaturite dalle affermazioni contenute nel libro del generale: ilnon ha mai taciuto le accuse ...Leggi Ancheal, scontro tra sindacati. Usigrai: 'Brutta pagina di giornalismo'. Il cdr: 'Non abbiamo bisogno di lezioni' 'A pensarci bene, tranne rari estremismi, quello che accende le ...

Il Tg1 sovranista è di nuovo nella bufera: scontro su Vannacci tra ... La Stampa

Risposta del Comitato di Redazione all'esecutivo Usigrai. “I colleghi del Tg1 non hanno bisogno di lezioni di giornalismo da parte dell'Esecutivo Usigrai. Riteniamo strumentale scagliarsi contro la Te ...Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “I colleghi del Tg1 non hanno bisogno di lezioni di giornalismo da parte dell’Esecutivo Usigrai. Riteniamo strumentale scagliarsi contro la Testata per i servizi realizzati ...