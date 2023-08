Usyk-Dubois oggi | Mondiale pesi massimi 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di sabato 26 agosto 2023) Oleksandrcontro Daniel, il campione e l’uomo che intende emergere. La dicotomia tra questi due pugili è molto ampia, ma in palio c’è il titolodeiper le categorie IBO, WBO, IBF e WBA. Proprio quest’ultima categoria riguarda da vicino il britannico. “Triple D”, infatti, si ritrova qui perché sfidante obbligatorio disecondo le richieste della WBA. Per il trentaseienne ucraino, di undici anni più avanti rispetto a, c’erano state trattative con Tyson Fury, poi è saltato tutto. Tanti i motivi perper farcela, il primo dei quali è ovviamente legato alla sua terra, l’Ucraina, ancoradevastata dalle continue rappresaglie russe. Si combatte a Wroclaw, in Polonia: per una volta, insomma, ...

Usyk-Dubois, Mondiale pesi massimi 2023: dove vederlo in tv, programma, streaming OA Sport

Oleksandr Usyk tenta di dare un sorriso sportivo ulteriore all’Ucraina. Il Campione del Mondo dei pesi massimi WBA, IBF, WBO e IBO intende mantenere le mani sulle proprie cinture iridate, difendendole ...Un appuntamento imperdibile. Alle ore 23:00 di sabato 26 agosto si disputerà infatti sul ring di Wroclaw (Polonia) l'incontro tra Oleksandr Usyk e Daniel Dubois valevole per i titoli WBA, IBF, WBO e I ...