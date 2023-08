Usa | Mosca usa spie civili per far propaganda in occidente

(Di sabato 26 agosto 2023) L'intelligence russa sta portando avanti un programma "sistematico" di diffusione dellapro - Cremlino attraverso "obiettivi" negli Stati Uniti e in. Lo rivelano documenti ...

... apparentemente indipendenti, a costruire rapporti con figure di rilievo neglie altrove così da diffondere una narrazione pro - Russia anche sui media. . 26 agosto 2023... questo, secondo funzionari, rafforza l'ipotesi che l'Embraer Legacy 600 precipitato mercoledì a nord disia stato sabotato, finendo a terra già a pezzi. Lo affermano fonti del governo ...Mentresmentisce che sia venuto dal Cremlino l'ordine di uccidere Prigozhin. Putin, intanto, ha firmato un decreto che impone alle formazioni paramilitari di prestare giuramento di fedeltà allo ...

