Usa | lo zoo di Philadelphia salva dei cuccioli di puma

(Di sabato 26 agosto 2023) Duedisono statiti dallo zoo di. I piccoli hanno tra le 20 e 21 settimane e sono ritenuti orfani: la madre, infatti, sarebbe stata uccisa da un agricoltore. Sono stati trovati questa estate a Kalama (Washington) e sono stati presi in cura dagli esperti del Dipartimento della Pesca e della Fauna Selvatica dello Stato di Washington prima di essere trasportati nel parco zoologico. Il cucciolo maschio è stato chiamato Elbroch, in onore di Mark Elbroch, uno dei principali ricercatori didel Paese, mentre alla femmina è stato dato il nome Olympia, in onore della capitale dello Stato di Washington.

Immacolata, rara, unica nel suo genere: hanno fatto il giro del mondo le immagini della giraffa nata il 31 luglio scorso nellodi Bright, nel Tennessee (). Si tratta di un esemplare senza il caratteristico disegno a macchie. L'ultima giraffa senza macchia, conosciuta e registrata, "risale al 1972" scrivono i giornali ...Nella shortlist compilata dalloper i nomi tra cui scegliere quello della nuova arrivata ci ... Una webcam accesa h24 per veder nascere le tartarughe marine a Milano Marittima L'articolo, nasce ...Una specie in via d'estinzione Tony Bright , il fondatore dello, che non ha ancora voluto ... Le giraffe 'reticolate', come sidefinire quelle maculate, in particolare, sono tra le più a rischio,...

