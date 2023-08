Usa | il nuovo ambasciatore arriva in Italia per l’insediamento

(Di sabato 26 agosto 2023) Atterra il 26 agosto all’aeroporto internazionale di Fiumicino, a Roma, l’designato degli Stati Uniti ine San Marino, Jack Markell. “Vogliamo stringere i legami più forti possibili tra i nostri Paesi e celebrare i rapporti secolari che uniscono i nostri popoli”, dice Markell in una breve dichiarazione alla stampa. L’, accompagnato dalla moglie Carla, ricorda gli “80 milioni di statunitensi che portano avanti l’ereditàna”, così come i legami con San Marino, di cui l’ex presidente Abraham Lincoln è “cittadino onorario”. I “legami economici, culturali e di sicurezza tra i nostri paesi vanno a beneficio tanto del popolono, quanto di quelli statunitense e sammarinese”. “Non vedo l’ora di presentare le credenziali al presidente Sergio Mattarella e di conoscere ...

... in particolare interpreti e dipendenti delle ambasciate, dopo il ritiro militare dall'... indipendentemente dalla riconferma o meno di Biden, al momento del giuramento delpresidente - ci ...... in particolare interpreti e dipendenti delle ambasciate, dopo il ritiro militare dall'... indipendentemente dalla riconferma o meno di Biden, al momento del giuramento delpresidente - ci ...Jack Markell,ambasciatore degliin Italia e Repubblica di San Marino, è a Roma. Accompagnato dalla moglie Carla, l'ex governatore del Delaware, nominato dal presidente Joe Biden, è giunto verso le 9 all'...

A Roma il nuovo ambasciatore Usa in Italia Jack Markell TGCOM

LG StandbyMe GO è l'ultima novità della gamma LG: si tratta di una valigetta con uno smart display con webOS integrata all suo interno ...Jack Markell, nuovo ambasciatore degli Usa in Italia e Repubblica di San Marino, è a Roma. Accompagnato dalla moglie Carla, l'ex governatore del Delaware, nominato dal presidente Joe Biden, è giunto v ...