US Open | Swiatek | ' Una storia tutta nuova' Le parole dei protagonisti

IGA"Sono molto contenta del mio rendimento a Montreal e Cincinnati, rispetto allo scorso ... Il vero obiettivo era prepararmi in vista dello Us, credo di aver un po' cambiato mentalità ...Il programma e l'ordine di gioco di lunedì 28 agosto agli Us2023, quarto e ultimo Slam della stagione. Sui campi di Flushing Meadows si apre il sipario sui ...la numero uno del mondo Iga, ...... secondo i bookmakers, è la vincitrice dell'edizione del 2022, la polacca Iga(attuale ... Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022

US Open, Scanagatta: "Giorgi dieci anni fa ci illudeva. Swiatek-Gauff ... Ubitennis

Il vero obiettivo era prepararmi in vista dello Us Open, credo di aver un po’ cambiato mentalità dopo il successo di gennaio in Australia. Cerco di interpretare i tornei che precedono gli Slam come ...Lunedì 28 agosto prenderà il via l'edizione 2023 degli US Open, ultimo Slam della stagione del tennis. Sui campi di New York le emozioni non mancheranno e già dal day-1 ci saranno spunti interessanti.