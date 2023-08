US Open | Sinner rivela | “A Cincinnati un dolore alla schiena | ma tutto risolto Ricordo quel rovescio sbagliato con Alcaraz”

(Di sabato 26 agosto 2023) Jannik, come stai? Un avvicinamento particolare per l’altoatesino è stato questo agli US2023, che lo vedranno esordire martedì 29 agosto nel primo turno contro il tedesco Yannick Hanfmann (n.54 ATP), per poi eventualmente giocare il round successivo contro il vincente della sfida tra un qualificato e Lorenzo Sonego. La vittoria nel Masters1000 a Toronto, la prima della carriera in un torneo di questo genere, ha dato conferma del valore assoluto dell’altoatesino, ma la battuta d’arresto immediata nel 1000 diha alimentato dubbi sulla sua consistenza. Ecco che nell’appuntamento del Media Day,è tornato a parlare, sottolineando in primis cosa sia accaduto nel Western&Southern: “Ho avuto poco tempo per adattarmi ai campi di. Erano ...

Andreas ha parlato così delle possibilità dinei prossimi Us, torneo che comincerà tra pochi giorni: "Ho grande fiducia in Jannik. Quest'anno ha faticato nei primi due tornei del Grande ...JannikUsVedremo, dunque, come arriverà il n°1 d'Italia allo US. Un torneo per cui ci sono grandi aspettative , come ormai tutti quelli in cui c'èda diverso tempo a questa parte, ma anche pieno ...

US Open, Scanagatta: "Un tabellone squilibrato. Alcaraz, Medvedev, Sinner, Zverev nella stessa metà'. Tutti gli ... Ubitennis

Lo spagnolo e il serbo sono i grandi favoriti del torneo americano. L'italiano numero 6 al mondo cerca un rivincita ...Il tennista altoatesino: "Lavoriamo tanto fino al weekend e poi arriva la parte più divertente, cioè giocare il torneo" "Ora sono in uno stato di forma di fisico molto buono, lavoriamo tanto fino al w ...