US Open | Carlos Alcaraz | “Sono un giocatore migliore rispetto al 2022 | Djokovic è una fonte di ispirazione”

(Di sabato 26 agosto 2023)farà il proprio esordio martedì 29 agosto contro il tedesco Dominik Koepfer nel primo turno degli US2023. Lo spagnolo (n.1 del mondo) cercherà di confermare il titolo dell’anno scorso, andando a caccia del terzo Slam in carriera, ricordando il sigillo a Wimbledon e il successo contro Novaknella Finale dei Championships. Indubbiamente, la rivalità con l’asso serbo è uno dei temi di grande interesse di questo Major, visto anche quanto accaduto nell’atto conclusivo del Masters1000 di Cincinnati, con la vittoria di Nole dopo quasi quattro ore di gioco. Una partita che ha dimostrato quanto sia alto il livello di entrambi i contendenti. “è uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, non cidubbi. Tutto quello che fa è straordinario ed è una ...

...Alcaraz: 5 contro 6. Quest'anno, col ruolino di marcia di 49 partite vinte e 11 perse, non ha brillato negli Slam (terzo turno agli Australian, stoppato da Korda, primo turno al Roland ...In finaleha giocato molto bene, lui si spinge al limite ed io cerco di fare lo stesso, per ... UsNel 2022, proprio agli USAlcaraz si è preso tutto. Lo spagnolo è diventato il più giovane numero uno della storia del tennis conquistando il suo primo Major a Flushing Meadows. Un ...

Jannik Sinner, come stai Un avvicinamento particolare per l'altoatesino è stato questo agli US Open 2023, che lo vedranno esordire martedì 29 agosto nel primo turno contro il tedesco Yannick Hanfmann ...Jannik Sinner e l'errore che ha cambiato tutto: "Ce l'ho ancora in mente" Jannik Sinner in conferenza stampa prima del via degli Us Open ha ricordato lo splendido quarto di finale dello scorso anno ...