US Open | Alcaraz a SuperTennis | ' Spero in un' altra grande partita con Sinner'

Un anno dopo il successo contro Jannik Sinner nel match finito più tardi allo USha lanciato Carlosverso il primo titolo Slam e il record di più giovane numero 1 dal 1973, da quando l'ATP ha introdotto il ranking computerizzato. Quella partita, ha detto nell'...DANIIL MEDVEDEV "Adoro lo Us, quindi non vedo l'ora che arrivi la prossima settimana, per ... Onestamente non mi sento il possibile guastafeste nella finale annunciata fra Djokovic e: non ...D'altro canto, la combinazione di risultati nelle due finali disputate controa Wimbledon e ...quella inevitabile tensione che lo accompagnava durante la sua ultima partecipazione allo US: ...

US Open, Scanagatta: "Un tabellone squilibrato. Alcaraz, Medvedev, Sinner, Zverev nella stessa metà'. Tutti gli ... Ubitennis

Un anno dopo il successo contro Jannik Sinner nel match finito più tardi allo US Open ha lanciato Carlos Alcaraz verso il primo titolo Slam e ...Undici in tutto gli italiani al via: 6 nel singolo maschile, 5 in quello femminile.ROMA (ITALPRESS) - Dopo la bellissima finale dell'ultima prova ...