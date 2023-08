“Una donna è una donna e un uomo è un uomo” | frase choc di Carlos Santana durante un concerto E Salvini sui social gongola

(Di sabato 26 agosto 2023), leggenda della chitarra,unall’Hard Rock Hotel & Casino di Atlantic City ha sentito il bisogno di fare al pubblico un discorso dal sapore fortemente transfobico: “Quando Dio ci ha creati sapevamo chi e cosa eravamo…”, ha detto, concludendo poi con unache non lascia spazio ad interpretazioni: “Unè une unaè una”. Le parole, pronunciate lo scorso mese luglio, sono diventate virali suisolo in questi giorni, suscitando la reazione indignata di tanti attivisti Lgbt, tanto da costringere lo stesso musicista a ritrattare le sue dichiarazioni e chiedere scusa pubblicamente. “Sono ...

... dallatransgender in cerca della madre nel film 'Breakfast on Pluto' di Neil Jordan, al ... capo difamiglia criminale irlandese nella pluripremiata serie di Steve Knight 'Peaky Blinders'. Un ...Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope promette di aiutareHope ha scoperto cheed Eric hannorelazione segreta . La ragazza ha rimproverato la zia per essersi messa in mezzo a un ...'È inaccettabile chevenga insultata e minacciata per un post contro la violenza sulle donne', ha dichiaratodegli utenti che hanno commentato il caso scoppiato sui social. 'Questo ...

“Una donna è una donna e un uomo è un uomo”, frase choc di Carlos Santana durante un concerto Il Fatto Quotidiano

Durante l'incontro con i giornalisti per la presentazione della serata finale della Notte della Taranta 2023, a cui ha partecipato anche FQMagazine, l'artista si è soffermata a parlare del ruolo della ...Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non ...