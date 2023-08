Un bicchiere di «russo» nel Chiantigrad

Leggi su panorama

(Di sabato 26 agosto 2023) Ci sono una serie di investimenti in prestigiose tenute agricole della Toscana da parte di personaggi vicini a a Putin. Nessuno di loro è formalmente colpito da sanzioni, ma c’è un problema: a causa della guerra in Ucraina, nel paradiso italiano del vino milioni di euro di Mosca non arrivano più... Altro che Chiantishire, chiamatelo. Un pezzo di Toscana dove le sanzioni per l’invasione dell’Ucraina si fanno sentire. Nei registri della Camera di commercio, gli oligarchi sanzionati non figurano mai. Ma dall’inizio della guerra, i flussi copiosi di denaro, milioni di euro arrivati nel Chianti da Mosca passando spesso per prestanome e paradisi fiscali, si sono interrotti. Nel 2011 Svetlana Frank, cittadina russa, ha comprato la tenuta di Riecine, nei pressi di Gaiole in Chianti. Da allora e fino all’inizio 2022 sono arrivati nel piccolo borgo senese milioni di ...