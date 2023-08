Ultime Notizie Roma del 26-08-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 agosto 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo a Lampedusa in apertura sono stati 63 gli sbarchi di migranti registrati ieri nell’arco di 24 ore con un totale di 1826 persone e sull’isola un record per numero di soccorso e per totale di profughi approdati mai raggiunto prima tu la più grande delle isole a sud della Sicilia dove dalla mezzanotte adesso ci sono già stati altri 17 sbarchi con altre 519 persone attualmente sono 4021 I migranti presenti nel hotspot viste le favorevoli condizioni meteo Si prevedono sbarchi per oggi e domani per almeno altri 2000 risultano essere insufficienti trasferimenti che verranno fatti con i traghetti di linea per Porto Empedocle la cui area di identificazione Non riuscirebbe anche per l’impossibilità di trovare un numero così alto di pullman necessari ...