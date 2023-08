Ultime Notizie Roma del 26-08-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno migranti in Piano sono stati 63 gli sbarchi in registrati ieri nell’arco di 24 ore con un totale di 1826 persone a Lampedusa un record per numero di soccorso e per totale di profughi approdati mai raggiunto prima più grande delle isole a sud della Sicilia dove dalla mezzanotte adesso ci sono già stati altri 17 sbarchi con altre 519 persone attualmente sono 4121 I migranti presenti nella notte viste le favorevoli condizioni meteo Si prevedono Smart per oggi e domani per almeno altri 2000 risultano essere insufficienti trasferimenti che verranno fatti con i traghetti di linea per Porto Empedocle la cui area di identificazione Non riuscirebbe anche per l’impossibilità di trovare un numero così alto di pullman necessari agli spostamenti a sopportare l’enorme mole di migranti che sono a ...