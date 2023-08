Ultime Notizie Roma del 26-08-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 agosto 2023)dailynews radiogiornale venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio circa 11 giorni fa una delegazione della NATO avrebbe incontrato alcuni vertici militari ucraini in una località segreta al confine tra Ucraina e Polonia per discutere del mancato avanzamento della controffensiva di Kiev a riportarlo nel Guardian che definisce l’incontro durato 5 ore capitanato dal capo dell’esercito ucraino il generale in vallerizza il whisky una specie di consiglio di guerra secondo il giornale verità non si sarebbe trattato di discussione ordinarie da lui infatti avrebbe portato con sé l’intero team di comando scopo dell’incontro rispettare e resettare la strategia militare di Kiev di dare nuovo impulso alla controffensiva all’incontro secondo il Guardian avrebbero partecipato il generale statunitense Christopher Cavoli comandante supremo ...