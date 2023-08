Ultime Notizie Roma del 26-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 agosto 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Russia smentisce che sia venuto dal kremlino l’ordine di uccidere prigogine è una truffa menzogna dice il portavoce dmitry peskov budini intanto firma un decreto che impone le formazioni paramilitari Wagner di prestare il giuramento di fedeltà allo stato il cimitero di Vagen in Russia si con il medio ucraini sarebbe stato spianato e le croci divelte Chi è prosegue l’offensiva in Crimea dove Mosca Fernando vera battuto 42 droni ucraini e annunciano frazione di terra la Russia sta valutando la possibilità di arruolare altre 450000 persone per il capo degli 007 militari budanov che veniamo in Italia sono complessivamente 15 le persone rimaste ferite nell’incidente sulla 4 avvenuto ieri intorno alle 19 di cui 7 minorenni Secondo l’ultimo bilancio della struttura ...