Ultime Notizie – Mondiali atletica Budapest | staffetta 4×100 Italia medaglia d’argento

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 26 agosto 2023)per l’nellaaidileggera di2023. Gli azzurri – Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu – sono secondi in 37”62 alle spalle degli Stati Uniti, che conquistano lad’oro in 37”38. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione