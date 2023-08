Ultime Notizie – il parere della Suprema Corte

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 26 agosto 2023) Le allusioni a sfondo sessuale a una collega giustificano il licenziamento del lavoratore, anche se fatte senza volontà di offendere e in un clima di goliardia. Lo ha stabilito una la sentenzasezione lavorodi Cassazione pubblicata dallo Studio Cataldi. I giudici di piazza Cavour hanno infatti respinto il ricorso di un lavoratore, impiegato in un’azienda in Toscana, contro la decisioned’appello di Firenze che confermava il pronunciamento del tribunale di Arezzo che aveva dichiarato legittimo il suo licenziamento per “aver tenuto comportamenti consistenti in molestie sessuali in danno di una giovane collega neoassunta con contratto a termine e assegnata a mansioni di addetta al banco del bar”. Laaveva ritenuto che il comportamento ...