Ultime Notizie – Governo | sondaggi politici | il consenso dei leader

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 26 agosto 2023) Gradimento a parità di periodo di. Nel giudizio del campione, consultato da Lab21 nelo di Affaritaliani, presentato a Ceglie Messapica, Giorgia Meloni ‘pareggia’ con Mario Draghi e perde di poco solo con lo scomparso Silvio Berlusconi al 52% dei consensi, battendo, invece, predecessori come Giuseppe Conte e Enrico Letta. La rilevazione presentata nel corso de ‘La Piazza’ nel centro pugliese, sancisce che, nel (quasi) primo anno diMeloni batte Enrico Letta, attestandosi su un gradimento pari al 59% contro il 41% dell’exPd, e supera anche Matteo Renzi 54% a 46%. Il duello con Giuseppe Conte finisce 53% a 47%, mentre è pareggio con Mario Draghi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione