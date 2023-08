Ultime Notizie – Escursionista cade per 200 metri e muore nel bellunese

Leggi su informazioneriservata.eu

Un'alpinista tedesca di 55 anni ha perso la vita questa mattina, precipitando per circa 200 metri dalla Ferrata Bepi Martini al Campanile Colesei, che stava percorrendo insieme al marito. L'allarme è scattato attorno le 10.30, quando sul posto è volato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Il corpo è stato individuato nel canalone su cui passa a zig zag il sentiero che sale dal Rifugio Lunelli verso l'attacco della Ferrata. Il medico non ha potuto che constatare il decesso della donna. La salma è stata trasportata in piazzola a Padola e affidata al Soccorso alpino della Guardia di finanza.