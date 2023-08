Ultime Notizie – doppietta di Giroud | gol di Pulisic e Hernandez

(Di sabato 26 agosto 2023) Il Milan batte il Torino per 4-1 nell’anticipo serale in calendario per la seconda giornata della Serie A 2023-2024. I rossoneri si impongono con il gol di, la rete di Theoe ladisu rigore. Il Torino si illude con il provvisorio pareggio di Schuurs, poi crolla. Il Milan, con 6 punti, è a punteggio pieno dopo due vittorie nell’avvio del torneo. Il Torino rimane a quota 1. LA PARTITA Dopo mezz’ora di sbadigli, il match si accende nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. I nuovi acquisti portano in vantaggio il Milan al 33. Loftus-Cheek suggerisce,ringrazia e insacca: 1-0. Il Torino impiega 3 minuti a raddrizzare la situazione. Merito di Schuurs, che azzecca la girata vincente e buca Maignan: 1-1 al 36?. Il Milan rimette la freccia prima dell’intervallo, ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleNapoli - Sassuolo: lesulle formazioni Garcia ritrova Kvaratskhelia , assente a Frosinone per via di una affaticamento. Politano e Osimhen comporranno insieme al georgiano il tridente ...

Ultime notizie. Per la Wagner Putin pensa al mercante di morte Viktor Bout. Scontro jet ucraini in ... Il Sole 24 ORE

Il nome nuovo per il Genoa è quello di Leonardo Bonucci. Il difensore è in rotta con la Juventus ma ha intenzione di giocare ancora ad alti livelli. Nei giorni scorsi per lui si erano mosse Lazio e Fi ...Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.