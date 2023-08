Ultime Notizie – almeno 12 morti e 80 feriti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 26 agosto 2023) In Madagascar12 persone sono morte e 80 sono rimaste ferite nella calca all’ingresso di uno stadio per la cerimonia di apertura dei Giochi delle Isole dell’Oceano Indiano. Lo ha riferito la Bbc. Il presidente Andry Rajoelina, che era allo stadio di Mahamasina, ha parlato di un “evento tragico” e ha chiesto di rispettare un minuto di silenzio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione